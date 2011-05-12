"Виннифрут" в 2010 году сократил убытки на 98,7%

В 2010 году ОАО "Виннифрут" сократило убытки на 98,7%, или на 77,839 млн. грн., по сравнению с 2009 годом – до 1,034 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В 2010 году чистый доход от реализации продукции сократился на 42,76%, или на 64,285 млн. грн., по сравнению с 2009 годом – до 86,041 млн. грн.

Валовой доход сократился на 29,52%, или на 44,383 млн. грн., – до 105,943 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году компания "Виннифрут" сократила убытки на 24,35%, или на 25,391 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 78,873 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Виннифрут" создано в 2000 году на базе завода по производству соков и безалкогольных напитков. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода.

Компания выпускает соки под ТМ "Винни", "Соки Украины", "Каротинка", сладкие газированные напитки, сокосодержащие напитки и питьевую минеральную воду "Винни-Еко", а также соковые концентраты, яблочный пектин и фруктовые пюре.

15,6% акций компании принадлежат председателю правления предприятия Анатолию ГОНЧАРУКУ, еще 13,7307% - Garlini Investents Limited (Кипр).