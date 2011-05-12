Завтра в Украине будет до 25° тепла

13 мая в Украине будет до 25° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных областях, Крыму и Приазовье кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 7-12° тепла, днем - 20-25°, в Крыму и на побережье морей - 16-21°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 10-15°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12° тепла, днем - 20-25°.

По Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12° тепла, днем - 23-25°.

12 мая температура воды в Черном и Азовском морях прогреется до 12-14°, в районе Феодосии - 10°; в Днепре в районе Киева - 15°.