Азаров: в случае нового введения квот на экспорт зерновых, это будет сделано публично

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что в случае нового введения квот на экспорт зерновых, это будет сделано публично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

«То непопулярное решение и вынужденное решение, которое мы должны были принять. Мы приняли это решение. Совершенно справедливо нас критикуют за то, что мы не обеспечили прозрачный механизм в процессе выделения этих квот, и мы эту критику принимаем. Я говорил: пригласите в клуб Кабинета министров всех, поставьте 10 камер и под камерами распределите эти квоты», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал сожаление, что этого не было сделано.

«Но больше такого не повторится, безусловно», - подчеркнул глава правительства.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабинет министров Украины отменил квоты на экспорт кукурузы.