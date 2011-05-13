На Прикарпатье венгры построят молочно-товарный комплекс на 9 тыс. голов

В Ивано-Франковской области венгры планируют построить молочно-товарный комплекс на 9 тыс. коров годовой производительностью 6 тыс. литров молока от каждой коровы.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Михайла ВЫШИВАНЮКА.

По его словам, молочно-товарный комплекс одновременно будет производить молочную продукцию, а из отходов животноводства – газ и электроэнергию.

По мнению М.ВЫШИВАНЮКА, поскольку 9 тыс. коров могут привести до 10 тыс. телят, то, соответственно, общее количество животных вырастет до 19 тыс. голов.

Губернатор считает, что такое большое поголовье целесообразно разместить частями в нескольких районах области, поэтому он поручил председателям РГА срочно подготовить предложения относительно размещения животноводческих комплексов на территориях своих районов.

«Таким образом, мы полностью закроем потребность области в потреблении молока и молокопродуктов и обеспечим наше население качественной продукцией», – отметил М.ВЫШИВАНЮК.

По его словам, венгры готовы предоставить для реализации проекта кредит на 10 лет под 6% годовых с отсрочкой выплаты кредита через год после введения в действие молочно-товарного комплекса. Однако стоимость проекта будет определена после подготовки его технико-экономического обоснования.