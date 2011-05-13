Янукович: до конца года мы выйдем на 100% обеспечения себя украинским мясом птицы

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что до конца года Украина выйдет на стопроцентное обеспечение себя украинским мясом птицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге после посещения птицефабрики «Комплекс «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») в Вышгородском районе Киевской области.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что 8-10 лет назад началась работа над модернизацией отрасли птицеводства. За эти годы ее удалось вывести на высокий уровень конкурентоспособности. Он сообщил, что сегодня Украина на 82% обеспечивает себя мясом птицы, но он надеется, что до конца года Украина выйдет на стопроцентный показатель.

Более того, Президент считает, что Украина в 5-10 раз увеличит экспорт продукции птицепроизводства.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня надо воплощать в жизнь европейские стандарты производства, завершить процесс получения европейских сертификатов, которые станут «зеленой картой», открывающей путь к экспорту продукции.