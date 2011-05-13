В Тернопольской области сельхозпродукты подорожали на 12,5%

В Тернопольской области продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-апреле 2011 года, по сравнению с январем-апрелем 2010 года, увеличился на 10,2%, при этом цены выросли на 12,5%.

Как сообщили УНИАН в областном управлении статистики, продукты животноводства подорожали на 2,8%, их продажи увеличились на 10,7%. Продажа продуктов растениеводства увеличился на 9,6% при росте цен на 35,6%.

Хлебные изделия в январе-апреле подорожали на 46,8%, их продажа уменьшилась на 19,3%. Овощи подорожали на 36,1%, их продажи увеличились на 39,5%, в частности свежая капуста подорожала на 77,6%, продажи выросли на 79,8%, чеснок - на 38,1%, объемы продаж уменьшились на 0 , 7%, лук - на 25,4% (+35,2%), свекла - на 11,9% (+14,8%), морковь - подешевела на 0,1% (+65,9%).

Фрукты и ягоды в области за январь-апрель подорожали на 30,2% (+ 19,5%).

Сахар подорожал на 4,7%, продажи упали на 20,8%, масло - на 46,5 при уменьшении продаж на 13%.

Мясопродукты подешевели на 0,8%, их продажи увеличились на 10,4%.

Молокопродукты выросли в цене на 20%, их продажи увеличились на 16,1%. В частности молоко подорожало на 17,4% при увеличении продаж на 16,6%, масло - на 25,6% (+21,2%), сыр кисломолочный - на 12,4% (+0,5%), сметана - на 13,1% (-4%).

Яйца подешевели на 5,5%, при этом зафиксировано падение их продаж на 31,5%.