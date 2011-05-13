В Украине посеяно достаточно сахарной свеклы для обеспечения внутреннего рынка – эксперт

В Украине посеяно достаточно сахарной свеклы для полного обеспечения внутреннего рынка собственным сахаром.

Как сообщили УНИАН в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), учитывая динамику посевных работ, в текущем году будет засеяно около 550 тыс. га сахарной свеклы. Учитывая средневзвешенный показатель отношения посеянных к собранным площадям за последние годы, можно прогнозировать, что сахарная свекла будет собрана с площади 535 тыс. га.

Согласно расчетам УКАБ, по пессимистическому прогнозу в текущем году в Украине будет произведено 1,9-2 млн. тонн сахара. Если учитывать средневзвешенные показатели, то будет произведено 2,2 млн. тонн, что станет вторым наибольшим показателем за последнее десятилетие (в 2006 году было произведено 2,57 млн. тонн).

«То есть посевной площади в 550 тыс. га однозначно должно быть достаточно для покрытия внутреннего спроса на сахар в 2011/2012 маркетинговом году, который оценивается в 1,9 млн. тонн, и для возобновления запасов», – отметил эксперт по аграрным рынкам УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% выше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн).

В текущем сезоне на сахарные заводы поступило 13,366 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), из которых переработано 13,027 млн. тонн.