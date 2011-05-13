В Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

Завтра ночью в северных, западных и центральных областях Украины, днем на Левобережье и в южной части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный (в Крыму и Приазовье преимущественно северо-восточный), 5-10 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13° тепла, днем 17-22°, в южных и восточных областях местами 25°, на побережье Крыма 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в субботу ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 11-13° тепла, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 12-16°; в Днепре возле Киева 15°.