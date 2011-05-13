Янукович посетил «Комплекс «Агромарс» в Киевской области

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил предприятие промышленного птицеводства «Комплекс «Агромарс» в Вышгородском районе Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ ознакомился с новыми технологиями по производству мяса цыплят-бройлеров, осмотрев, в частности, новый комбинат по переработке мяса птицы.

Президент поинтересовался размерами заработной платы работников завода и проблемами, с которыми сталкивается коллектив, отметили в пресс-службе.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и народный депутат Украины, основатель предприятия «Комплекс «Агромарс», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Евгений СИГАЛ провели Президенту короткую экскурсию по комбинату. Они информировали главу государства о нынешних объемах выпуска продукции, а также очертили перспективы отрасли промышленного птицеводства в целом и предприятия «Комплекс «Агромарс» в частности.