«Мироновский хлебопродукт» в первом квартале снизил чистую прибыль на 46%

«Мироновский хлебопродукт», один из крупнейших производителей мяса птицы, в первом квартале т.г. снизил чистую прибыль на 46% - до 19 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Чистая прибыль от продолжаемой деятельности упала на 46% - до 19 млн. долл. (1-й квартал 2010 г. - 36 млн. долл.) в связи с потерями при безналичном обмене иностранной валюты, обусловленными ростом курса обмена евро/доллар», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, доходы компании за отчетный период увеличились на 23% - до 247 млн. долл. (1-й квартал 2010 г. - 200 млн. долл.). EBITDA выросла на 15% и составила 57 млн. долл. (1-й квартал 2010 г. - 49 млн. долл.).

Сообщается, что объемы продаж продуктов мясопереработки увеличились на 27% и достигли 7,9 тыс. тонн в первом квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,2 тыс. тонн).

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших в Украине производителей мяса птицы. Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

На конец 2010 года производственные мощности МХП составляют 360 тыс. тонн куриного мяса в год. К концу 2010 года земельный банк компании возрос до 280 тыс. га.

Производит продукцию под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.