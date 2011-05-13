В Украине яровые культуры посеяны на 8,9 млн. га – Госкомстат

В Украине по состоянию на 29 апреля 2011 года яровые культуры посеяны на площади 8,9 млн. га.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 8,9 млн. га, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичной датой 2010 года.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 3,2 млн. га, что меньше на 5,8% по сравнению с прошлым годом, из них ячмень – 2,3 млн. га (на 6,1% меньше).

Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,25 млн. га, что на 41,9% больше, чем на аналогичную дату 2010 года.

Сахарная свекла посеяна на 0,5 млн. га, что на 6,9% больше, чем на аналогичную дату 2010 года. Подсолнечник на зерно посеян на площади 1,5 млн. га, что на 8,1% ниже аналогичного показателя 2010 года. Кольза-рапс яровой посеян на 0,06 млн. га, что на 4,5% ниже показателя 2010 года. Соя посеяна на 0,3 млн. га, что на 8,1% выше 2010 года.