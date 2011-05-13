Кабмин утвердил размер сбора за использование рыбных и других водных живых ресурсов

Кабинет министров Украины утвердил размер сбора за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов. Соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление Кабмина от 6 апреля 1998 г. № 449» (от 11 мая 2011 г. № 482) опубликовано на сайте правительства.

Размеры сбора за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов установлены на 66 видов рыбы и водных живых ресурсов, в частности, размеры сбора за 1 тонну катран акула составляют 120,26 грн., морской лисы - 48,33 грн., форель - 235,78 грн., тюлька - 19,92 грн., хамса азовская - 56,24 грн., хамса черноморская - 46,92 грн., килька черноморская - 21,33 грн., амур белый - 319,47 грн., линь - 148,54 грн., лящ - 223,98 грн., сазан - 248,75 грн., тарань - 108,46 грн., толстолобик - 383,15 грн., чехонь - 223,98 грн., сом - 465,67 грн., судак обычный - 323,02 грн., окунь обычный - 179,19 грн.

Плата за морепродукты и рыбоподобные составляет, в частности, на мидии – 145 грн., рапаны – 91,95 грн., креветки – 272,31 грн., раки (кроме широкопалого рака) – 249,92 грн.