В Николаевской области больше всего подорожали фрукты и овощи

В апреле нынешнего года на потребительском рынке Николаевской области из продуктов питания больше всего подорожали фрукты и овощи – на 6,9%, в частности, яблоки – на 16,4%, капуста – на 27,1%, корнеплоды (свекла, морковь), лук и грибы – на 7,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Сахар подорожал на 7,8%. Цены на хлеб и хлебопродукты увеличились на 2,1%, в частности, макаронные изделия стали дороже на 4,5%, мука и крупы – на 4,4%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 2,1%.

Облстат информирует, что на непродовольственном потребительском рынке области за апрель нынешнего года оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива выросла на 1,6% за счет повышения тарифов на электроэнергию на 15,1%, оплаты за собственное жилье (квартирной платы) – на 1,4%, проживание в общежитиях – на 1,3%.

В транспортной сфере цены выросли на 4,6% вследствие подорожания транспортных услуг на 6% (городского транспорта – на 10,6%), бензина – на 4,4%.

Прирост цен на 1,4% в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса обусловлен подорожанием питания в столовых на 2,6%, а также услуг, связанных с временным проживанием в гостиницах, пансионатах – на 1,2%.

Справка УНИАН. В апреле в Николаевской области индекс потребительских цен остался на уровне предыдущего месяца (101,7%), с начала года он составил 105,8%.