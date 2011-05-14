В воскресенье дожди пройдут на Левобережье Украины и на крайнем западе

В воскресенье, 15 мая, кратковременные дожди и грозы ожидаются ночью в восточных областях Украины, в Крыму и Приазовье, а днем пройдут на большей части Левобережья и на крайнем западе. На остальной территории - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток ветер будет преобладать северо-западный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на юге и востоке до 13°; днем 17-22°, в южных областях и в Закарпатье до 25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и области осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 8-10° тепла, днем около 20°.

14 мая температура воды в Черном море 11-15°, в Азовском море 14-18°; в Днепре возле Киева 15°.