Госгорпромнадзор начинает проверки зерновых предприятий в Луганской области

В Луганской области управление Госгорпромнадзора 16 мая начнет проверки приемных пунктов, зернохранилищ, мельниц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ Управления Госгорпромнадзора по Луганской области.

Целью инспектирования является определение готовности предприятий к приемке нового урожая, состояния промышленной безопасности и охраны труда на элеваторах, мельницах, зернохранилищах. В проведении проверок задействованы работники Луганской инспекции промышленной безопасности и охраны труда в агропромышленном комплексе.

По словам и.о. начальника инспекции промышленной безопасности и охраны труда в агропромышленном комплексе Игоря ГАРЬКАВОГО, перед началом проверок в теруправлении организовали процесс технического обучения инспекторского состава на тему электоробезопасности во взрывоопасных зонах агропредприятий.

За время проверок инспекторы теруправления обследуют 28 крупных агропромышленных предприятий Луганской области, занимающихся приемкой и переработкой зерна.

«Главное, на что специалисты Госгорпромнадзора будут обращать внимание, – это готовность технологического оборудования к безопасной работе в период уборки урожая, обученность персонала по вопросам охраны труда, знание правил безопасности при работе в закрытых пространствах: силосах, бункерах», - отметил И.ГАРЬКАВИЙ.