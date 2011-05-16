В Волынской области в апреле больше всего подорожали яйца и овощи

В Волынской области в апреле 2011 года больше всего подорожали яйца и овощи, подешевели - животные жиры, масло, молоко, мясо птицы. В целом на потребительском рынке области в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, выросли цены на яйца, овощи (на 9,7% и 8,4% соответственно). Повысились цены на фрукты, свинину, сахар, рис, макаронные изделия, продукты переработки зерновых (на 4,5-1,8%). Несколько подорожали свежая и мороженая рыба, сливки, сметана, говядина.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в среднем на 2,2%.

Вместе с тем, снизились цены на животные жиры, масло, молоко, твердые сыры, растительное масло, мясо птицы (на 4,2-0,2%).

Среди коммунальных услуг значительно выросли тарифы на электроэнергию (на 15,1%). В сфере охраны здоровья подорожали: фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование (на 1,6%), амбулаторные услуги (на 0,5%).

Цены на транспорт выросли на 2,6%, что, в основном, предопределено подорожанием топлива, масел и проезда в автодорожном транспорте (на 5,8% и 2,1% соответственно).

Среди непродовольственных товаров подорожали изделия из стекла, столовая посуда, предметы домашнего потребления, обувь, одежда.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Волынской области в апреле 2011 г. составлял 101,4%, с начала года - 103,9%.