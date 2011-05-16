Глава Хмельницкой ОГА призывает поднять закупочные цены на молоко до 2,08 грн./л

Глава Хмельницкой областной администрации Василий ЯДУХА призвал молокопереработчиков региона поднять закупочные цены на молоко от населения до 2,08 грн./л, т.е. не ниже среднеукраинских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания с руководителями заготовительных компаний.

Что касается закупочной цены на молоко, то он выразил убеждение, что она может быть выше. Вместе с тем, непонятной для В.ЯДУХИ остается ситуация, когда, к примеру, Староконстантиновский молокозавод в Полонском районе платит за литр молока 1,9 грн., а в Староконстантиновском - 1,7 грн.

“Никто сегодня не будет распределять зоны, закрепленные за перерабатывающим заводом. Единственное важно, чтобы не было непонятной конкуренции между своими. Нам надо конкурировать с теми, кто приезжает со стороны и закупает молоко. Должна быть выработана ассоциацией молокоперерабатывающих предприятий совместно с отраслевым управлением четкая грань ценовой политики”, - отметил чиновник.

Губернатор сказал, что пора покончить с инертностью власти на местах, которая должна участвовать в формировании цены, обеспечении реализации продукции в пределах области.

В целом, в I квартале населением области произведено 86 тыс. т молока. Продано на молокоперерабатывающие предприятия, в том числе на перерабатывающие предприятия области 31 тыс. т молока, а это 70%. 30% молока вывезено за пределы области.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области средняя цена на молоко, закупленное от населения, на 6 мая составляла 1,92 грн.