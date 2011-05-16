"Астарта" в первом квартале увеличила чистую прибыль на 1%

Компания «Астарта», один из крупнейших производителей сахара в Украине, по итогам первого квартала 2011 г. увеличила чистую прибыль на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,2 млн. евро. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что, по сравнению с прошлым годом, доходы компании выросли на 13% - до 50,8 млн. евро, а операционная прибыль на 12% - до 21,7 млн. евро. Показатель EBITDA вырос на 10% - до 25,4 млн. евро.

Отмечается, что "Астарта" начала подготовку к работе в новом сезоне двух дополнительных сахарных заводов в Харьковской области. Кроме того, площадь земель в обработке увеличена до 225 тыс. га.

В рамках реализации стратегии развития молочного животноводства введен в эксплуатацию модернизированный комбикормовый завод с ежемесячной продуктивностью до 5 тыс. тонн продукции, начато строительство второй очереди современного молочно-товарного комплекса в Полтавском регионе.

«На текущий год Советом директоров поставлены масштабные задания по расширению производственного потенциала компании. Мы продолжаем активно развиваться в традиционных для нас сегментах, уделяем значительное внимание вопросам повышения качества, инвестируем в энергосберегающие технологии и проекты в отрасли биоэнергетики, а также внимательно смотрим на возможности роста в синергических секторах, которые могут обеспечить последующую диверсификацию бизнеса", - отметил генеральный директор ASTARTA Holding NV Виктор ИВАНЧИК.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО АФ "им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".