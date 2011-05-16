Аграрии Тернопольской области завершили сев кукурузы и подсолнечника

В Тернопольской области завершен сев кукурузы и подсолнечника.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ.

По ее словам, в целом кукуруза посеяна на площади 79,5 тыс. га, что составляет 116% плана. Подсолнечник посеян на площади 11 тыс. га, что составляет 155% от прогноза. Посевы кукурузы и подсолнечника сверх плана М. ДЕРМАНСКАЯ объяснила тем, что этими культурами засевали площади, на которых погибли озимые.

«В целом все культуры в этом году посеяны в оптимальные сроки, погода дала возможность выполнить все работы в запланированные сроки», – отметила начальник отдела.

По ее данным, в настоящее время аграрии области завершают сев сои. Она уже посеяна на площади 20 тыс. га, что составляет 87% от прогноза.

Гречихой засеяно 6,5 тыс. га (46%).