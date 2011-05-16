Плодоовощная продукция в Украине подорожала на 1,4% - эксперты

На прошлой неделе в Украине плодоовощная продукция снова выросла в цене - недельное подорожание составило 1,4% и было вызвано преимущественно ростом цен во всех сегментах рынка. Таким образом, стоимость плодоовощной корзины украинского потребителя продолжает обновлять рекорды каждую неделю, говорится в сообщении «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Борщовый набор за прошедшую неделю подорожал в среднем на 0,9%, в основном по причине продолжающегося роста цен на свеклу и морковь, которые в настоящее время поступают преимущественно из других стран. Тепличные овощи также незначительно (на 1,3%) подорожали за неделю, хотя тенденции на этом рынке были разноправленными, что свидетельствует о перспективе снижения цен уже в ближайшее время.

Отмечается также рост стоимости фруктов сразу на 4% за неделю по причине подорожания цитрусовых и яблок. Эксперты отметили, что укрепление курса доллара в Украине в ближайшее время может привести к дальнейшему росту стоимости импортных фруктов и овощей.

Аналитики "АПК-Информ: овощи и фрукты" отмечают, что сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в этом году произойдет приблизительно на 10-14 дней позже обычного, что вызвано холодной весной и задержкой поступления на рынок ранней продукции.

Отмечается, что единственным продуктом, цены на который за прошлую неделю снизились, была земляника садовая. При этом цены на нее остаются слишком высокими для этого времени также по причине сравнительно холодной погоды, задерживающей созревание урожая в южных регионах страны.