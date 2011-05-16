Аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 7,1 млн. га - 94% от плана

В Украине по состоянию на 16 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,1 млн. га, что составляет 94% от прогноза (7,6 млн. га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что в хозяйствах Николаевской, Одесской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской и Ровенской областей засеяно 98-103% прогнозируемых площадей.

Неудовлетворительными темпами проводится сев яровых зерновых в хозяйствах АР Крым, Кировоградской, Запорожской, Луганской, Херсонской, Сумской областей, в которых засеяно 83–90% прогнозируемых площадей.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 3,1 млн. га (98%), просо – на 100 тыс. га (76%), гречиха – на 178 тыс. га (57%).

Сахарная свекла посеяна на площади 547 тыс. га (99%). В допустимые сроки завершен сев сахарной свеклы почти во всех регионах, кроме Черкасской (79%), Харьковской (90%), Ивано-Франковской (92%) и Ровенской (94%) областей.

Подсолнечник посеян на площади 3,4 млн. га (96%), соя – на 926 тыс. га (82%).

Кроме того, с учетом фитосанитарной ситуации в каждом регионе осуществляется комплекс мероприятий по уходу за посевами сельскохозяйственных культур от сорняков, болезней и вредителей.