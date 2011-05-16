Запасы зерна в Украине на 1 мая составили 8,3 млн. тонн

В Украине на 1 мая 2011 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 8,3 млн. тонн зерна, что на 9% больше против 1 мая 2010 г., в том числе 3,8 млн. тонн пшеницы, 1 млн. тонн ячменя, 3,1 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 3,2 млн. тонн зерна (на 4% меньше), в том числе 1,3 млн. тонн пшеницы, 0,5 млн. тонн ячменя, 1,1 млн. тонн кукурузы, 36,1 тыс. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 5,1 млн. тонн зерна (на 18% больше), в том числе зернохранящие – 3,6 млн. тонн (на 40% больше).

Запасы семян подсолнечника составили 1,9 млн. тонн (на 7% меньше, чем на 1 мая 2010 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,4 млн. тонн (на 31% меньше), предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1,5 млн. тонн (на 2% больше, чем в прошлом году).