Эксперимент: профсоюзы выяснят, можно ли в Украине получить землю и выращивать продукты

Профсоюзы намерены выяснить, возможно ли в Украине получить землю и выращивать продукты собственноручно, как это советует правительство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

В частности, во время эксперимента «Земля трудящимся?» представители региональных организаций напишут до ста заявлений в каждом регионе на получение земли и доведут до общественности результаты своих попыток получить землю и «взяться за лопаты».

«Предпосылками для эксперимента стала Земельная реформа, которая постоянно анонсируется представителями властных элит. В украинском обществе есть немало опасений, что в результате «социальных реформ» незащищенные слои населения будут финансово истощены, и тогда произойдет массовая приватизация земли в интересах олигархических групп Украины и «близкого зарубежья». Хотя в соответствии с законом, каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить землю», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Между тем, поводом для эксперимента, подчеркнул он, стали слова премьер-министра АЗАРОВА, который заявил, что украинцам нечего жаловаться на свое социальное положение, а вместо этого – «брать в руки лопату и идти выращивать себе продукты». “Вот мы и проверим, насколько реальным является воплощение предложений правительства», - заявил М.ЯКИБЧУК.

Как отметили в пресс-службе, это является вторым социальным экспериментом НФПУ. Первый социальный эксперимент, во время которого пять человек из разных регионов Украины и разных социальных слоев добровольно жили на протяжении месяца на сумму, официально признанную в качестве прожиточного минимума в Украине, – прошел осенью 2010 года.