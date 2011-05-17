Кировоградские аграрии выделят 36 тыс. тонн зерна для Госрезерва

Сельскохозяйственные предприятия Кировоградской области для формирования Государственного резерва выделят 36,4 тыс. тонн зерна будущего урожая. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя Кировоградской областной администрации по вопросам АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО. Согласно информации, 38 предприятий области уже заключили 43 форвардных контракта на поставку продукции: 35,9 тыс. тонн пшеницы и 0,5 тыс. тонн гречки. Сельхозпроизводители уже получили 32 млн. грн. аванса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter