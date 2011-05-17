Аграрии Кировоградщины планируют закончить весенне-полевые работы до 20 мая

Сельскохозяйственные предприятия Кировоградской области планируют закончить весенне-полевые работы до 20 мая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя Кировоградской областной администрации по вопросам АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО.

По его словам, аграрии успевают по всем показателям, кроме ярого ячменя.

«В области не досеяно данной культуры около 40 тыс. га, план работ выполнен на 78%, что было связано с неблагоприятными погодными условиями. Теперь отведенные под ярый ячмень площади будут засеяны другими культурами», отметил Б. АНДРЮЩЕНКО.

Подпитка озимых зерновых культур проведена на площади 400 тыс. га (100%), на 1 гектар земли внесено по 130 кг удобрений (всего 51,1 тыс. тонн).

Заместитель губернатора сообщил, что 55% озимых посевов области находятся в хорошем состоянии, 37% - в удовлетворительном.