Аграрии Херсонщины посеяли почти на 16% меньше яровых чем год назад

Аграрии Херсонщины на 1 мая посеяли на 15,8% меньше яровых культур чем год назад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области по данным на 1 апреля текущего года во всех категориях хозяйств посеяно яровых культур на площади 444,4 тыс. га., что на15,8% ( или на 83,5 тыс. га) меньше чем на соответствующую дату в 2010 году.

Посевные площади по яровому клину в регионе составляют 441,2 тыс. га, что в сравнении с соответствующей датой в прошлом году меньше на на 13,6% (на 69,5 тыс. га). Из указанного количества яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) – 159,7 тыс. га (меньше на 7%, или на 12,1 тыс. га), в том числе ячменя ярового – 149 тыс. га (меньше на 7,2%, или на 11,6 тыс. га.).

Кукурузы посеяно на площади 8,2 тыс. га (на 33,9%, или на 4,2 тыс. га меньше) и подсолнечника на 126,2 тыс. га (на 7,6%, или 10,4 тыс. га меньше).

Площади посадки картофеля и овощей уменьшились в сравнении с прошлогодними показателями на на 0,8% (на 0,2 тыс. га) и на 9,2% (на 2,5 тыс. га) составили, соответственно, 22,4 тыс. га и 25,1 тыс. га.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области, согласно рабочего плана в нынешнем году сев яровых культур будет проведен на площади 752,7 тыс.га, в т.ч. зерновых – 236,6 тыс.га, из них 178,5 тыс.га ранних зерновых.

В целом урожай зерновых и зернобобовых в текущем году прогнозируется на уровне 2,114 млн. тонн, что на 39,65% больше урожая прошлого года.

Также в текущем году зерновые культуры в структуре посевов будет составлять 767,8 тыс. га или 43,3% пахотных сельскохозяйственных земель области. Это на 64,3 тыс. га больше, чем в 2010 году.

Также сообщалось, что 13% пахотных земель области (230,2 тыс. га) займут посевы подсолнечника, что на 48,8 тыс. га меньше по сравнению с 2010 годом.