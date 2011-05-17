Правительство ожидает, что урожай гречихи в 2011 году вырастет вдвое – до 300 тыс. тонн

В текущем году урожай гречихи во всех категориях хозяйств, по данным регионов, ожидается на уровне 300 тыс. тонн, что на 166 тыс. тонн больше урожая 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении отмечается, что правительство «сделало выводы» из прошлогоднего неурожая гречихи и добилось «принципиального исправления» ситуации.

До 29 апреля было посеяно 17 тыс. га гречихи. При условии средней урожайности за последние 3 года (8,0 ц/га) в конце июля - в начале августа текущего года ожидается намолот 13,0-13,5 тыс. тонн зерна гречихи нового урожая.

Посевная площадь гречихи во всех категориях хозяйств Украины составляет 313 тыс. га, то есть на 98 тыс. га, или на 45% больше, чем в прошлом году.

Значительные площади посевов сосредоточены в наиболее благоприятных природно-климатических регионах, в частности в Сумской области – 36 тыс. га, Хмельницкой – 36,5 тыс. га, Винницкой – 26 тыс. га, Харьковской – 24,7 тыс. га, Кировоградской – 22 тыс. га, Полтавской – 20 тыс. га., Черниговской – 20 тыс. га, Тернопольской – 18,5 тыс. га, Киевской – 17,8 тыс. га и Черкасской – 15,9 тыс. га.

В сообщении отмечается, что нынешняя весна была достаточно благоприятной для этой культуры.