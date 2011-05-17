Австралия планирует экспортировать мясо кенгуру в Украину

Австралия планирует экспортировать животноводческую продукцию в Украину.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, сегодня состоялась встреча Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана БИСЮКА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в Украине Майклом ПОТТСОМ.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества между компетентными органами Украины и Австралии в отрасли ветеринарной медицины, в частности, проведение аудита ветслужбы, согласование сертификатов и экспорта мяса кенгуру в Украину.

Отмечается, что австралийская сторона подняла вопрос относительно экспорта мяса кенгуру в Украину.

Австралийская сторона предложила специалистам ветмедицины Украины летом 2011 года провести аудит австралийских перерабатывающих предприятий и уточнить перечень предприятий, которые будут входить в программу аудита (бойни, фермы, ветлаборатории).

Украинская сторона передала предложения в компетентный орган ветеринарной медицины Австралии относительно согласования сертификатов на мясо говядины и баранины.