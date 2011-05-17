Ukrlandfarming планирует инвестировать 300-350 млн. долл. в строительство двух элеваторов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве владелец компании Олег БАХМАТЮК.

«Планируем в этом году начать строительство двух элеваторов. Один – на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, а второй – в Херсоне», - сообщил О.БАХМАТЮК.

По его словам, стоимость проекта оценивается в 300-350 млн. долл., при этом смета на сегодня уточняется. Проект будет на 20% профинансирован собственными средствами компании и на 80% - привлеченными.

Общая мощность двух элеваторов составит 800 тыс. тонн: по 350 и 450 тыс. тонн.

Сроки строительства оцениваются в 1-1,5 года. «Планируем до конца года начать строительство и завершить до конца 2012 года», - отметил О.БАХМАТЮК.

При этом владелец компании отметил, что Ukrlandfarming завершила сделку по приобретению компании «Райз». Учитывая активы компании «Райз», на сегодня Ukrlandfarming располагает порядка 1 млн. тонн мощностей по хранению сельхозпродукции.

Покупка «Райз» позволила также увеличить земельный банк до 430 тыс. га. «Расширять не планируем, этого достаточно», - отметил О.БАХМАТЮК.

Напомним, О.БАХМАТЮК в т.г. приобрел два крупных агрохолдинга – "Райз" и "Дакор Агро Холдинг".

Справка УНИАН.Ukrlandfarming специализируется на растениеводстве и животноводстве (молочное и мясное скотоводство) в Украине.

Крупнейшим акционером компании является О.БАХМАТЮК, который также владеет контрольным пакетом акций крупного яичного холдинга «Авангард».