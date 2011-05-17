Полтавская область примет участие в международной выставке-ярмарке «Агро-2011»

Полтавская область 1-5 июня в Киеве примет участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агро-2011»

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

По их данным, на выставке область представит не только сельскохозяйственную продукцию, но и изделия мастеров керамики и вышивки. Большую часть экспозиции займет продукция племенного животноводства, ведь именно оно будет главной темой «Агро-2011».

Международная агропромышленная выставка-ярмарка "АГРО -2011" признана крупнейшим и самым престижным общегосударственным мероприятием в агропромышленном комплексе Украины.

В рамках выставки-ярмарки "АГРО-2011" будут проведены специализированная выставка сельскохозяйственных животных, ветеринарии и товаров для животноводства "Animal`EX-2010"; VIII Национальная выставка коневодства и конного спорта с демонстрацией научных и технических достижений по разведению, содержанию и уходу за лошадьми, показательные выступления, соревнования; специализированная выставка "Внедрение ресурсоэнергосберегающих и конкурентоспособных технологий, возобновляемых источников энергии и производство биотоплива", специализированная экспозиция "Биотопливо-2011"; специализированная выставка рыбного хозяйства и рыболовства "FISHEXPO-2011" и др.