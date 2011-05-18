«Авангард» планирует в 2011 году увеличить производство яиц на 36% – до 6 млрд. штук

Компания «Авангард», один из крупнейших производителей куриных яиц и яичных продуктов, планирует в 2011 году увеличить производство яиц на 36% – до 6 млрд. штук. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник руководитель группы компаний «Авангард» Олег БАХМАТЮК.

«По яйцам порядка 6 млрд. штук мы планируем в этом году произвести», - сообщил О.БАХМАТЮК, отметив, что это на 1,6 млрд. штук больше против показателя 2010 года.

По его словам, увеличение производства станет возможным в том числе благодаря запуску в конце июня т.г. первой очереди Каменец-Подольской птицефабрики. «Мы уже запустили молодняковую зону и планируем до конца июня - начала июля запустить полностью взрослую площадку. Это будет трехмиллионное производство», - сообщил О.БАХМАТЮК. Он также добавил, что до конца года компания планирует закончить и полностью ввести в эксплуатацию вторую птицефабрику в Херсоне.

Относительно экспорта яиц, О.БАХМАТЮК сообщил, что компания прошла все необходимые «процедурные моменты по ветеринарии» и выразил надежду, что в текущем году компания сможет начать экспорт яиц и яичных продуктов в Европейский Союз. «В яйце и яичных продуктах мы планируем (экспортировать – УНИАН) на уровне около 30% от общего объема производства уже в этом году», - сообщил он. О.БАХМАТЮК отметил, что ЕС является одним из наибольших импортеров яйца и ежегодно импортирует, в частности, из Индии около 11 млрд. яиц на переработку на сухие и жидкие яичные продукты. Сейчас дефицит растет, поскольку население Индии растет, и она идет в сторону своего локального рынка.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц (43% промышленного рынка яиц) в Украине и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.