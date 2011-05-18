С производством овощей плохо в Запорожской, Кировоградской и Херсонской областях - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает неудовлетворительный уровень производства овощей в Запорожской, Кировоградской и Херсонской областях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

“Сегодня мы начинаем заслушивание председателей областных государственных администраций относительно состояния и перспектив развития производства овощей, в том числе картофеля, а также создания рыночной инфраструктуры для обеспечения населения овощами и фруктами”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что по предложению Министерства аграрной политики и продовольствия первыми по данному вопросу отчитаются руководители Запорожской, Кировоградской и Херсонской областей, где, по оценке МинАПК, состояние дел наихудшее.

“Заметьте, в этих областях самим Богом дано производить овощей и фруктов в изобилии для всей Украины, и не только для Украины. Вспомните, что, например, мелитопольскую черешню и херсонские томаты знали и во Франции, и в Великобритании”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, после рассмотрения правительством отчетов руководителей трех областей могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.

Кроме того, Н.АЗАРОВ заявил, что правительство сегодня рассмотрит проект распоряжения Кабмина об утверждении плана первоочередных мер по развитию производства овощей.