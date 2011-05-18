В Кировоградской области запасы кормов сократились на 10,6%

На 1 мая 2011 года запасы кормов всех видов на сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) составили 29,7 тыс. тонн (на 10,6% меньше, чем на 1 мая 2010 года), в том числе концентрированных – 15,3 тыс. тонн (на 7% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось по 3,6 центнера кормов всех видов против 4,2 центнера в прошлом году, в том числе концентрированных – по 1,9 центнера (в 2010 году – 2,1 ц).