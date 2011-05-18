Украина надеется в этом году начать экспорт мяса птицы в ЕС

Украина надеется в этом году начать экспорт мяса птицы в Европейский союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«Если говорить о мясе птицы, мы глубоко убеждены, что в этом году товаропроизводители и переработчики украинской птицы имеют реальные шансы попасть на европейский рынок», - сказал И.БИСЮК.

Он отметил, что по результатам последнего инспектирования, которое проводилось Генеральным директоратом Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей Евросоюза (САНКО), ветеринарная служба получила предварительные позитивные выводы, «немного замечаний, которые мы уже исправили». «Мы сегодня ждем их финальный отчет, в котором мы надеемся на то, что будет предоставлено право украинскому компетентному органу, в данном случае Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе, присваивать европейские номера нашим птицеперерабатывающим предприятиям», - отметил И.БИСЮК.