«Хлеб Инвестбуд» начал второй этап закупок зерна для Аграрного фонда

«Хлеб Инвестбуд» начал второй этап форвардных закупок зерна для Аграрного фонда.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, компания «Хлеб Инвестбуд» получила следующий транш средств в сумме 335 млн. грн. для выполнения второго этапа форвардных закупок зерна в государственный интервенционный фонд.

Первый этап форвардной программы был завершен 29 апреля 2011 г., в результате было заключено 1168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых на общую сумму 1,55 млрд. грн. с выплатой сельхозпроизводителям 50% от стоимости законтрактованного урожая в сумме 750 млн. грн.

Вторым этапом предусмотрена выплата сельхозпроизводителям следующих 20% стоимости законтрактованных зерновых культур.

Отмечается, что сразу после завершения первого этапа форвардной программы «Хлеб Инвестбуд» совместно со страховыми компаниями начал проверки соблюдения требований и условий подписанных контрактов. В первую очередь они касались анализа посевных площадей, их соответствия задекларированным требованиям, а также фактического состояния посевов. По результатам таких проверок составляются акты обследования посевных площадей по каждому соглашению на поставки зерна в государственный интервенционный фонд.

Кроме этого, для недопущения злоупотреблений и неправомерного использования государственных средств, с привлечением правоохранительных органов осуществляются проверки на предмет достоверности предоставленных при подписании соглашений – справок, свидетельств, актов и т.д. О каждом сомнительном факте, который указывает на представление недостоверной информации и неправдивых справочных документов, информируются правоохранительные органы для последующего употребления предусмотренных законом мероприятий. Подобная практика будет действовать до завершения форвардной программы.

В настоящее время «Хлеб Инвестбуд» осуществляет сбор и проработку предусмотренных форвардными контрактами заявок сельхозпроизводителей на получение второго транша средств, а также обязательных для их выделения актов обследования посевных площадей.