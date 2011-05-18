В Крыму создадут республиканское предприятие «Крымский зерновой элеватор»

Верховная Рада Автономной Республики Крым дала согласие Совету министров АРК на создание Крымского республиканского предприятия "Крымский зерновой элеватор" по приемке, хранению, подработке и отгрузке продовольственного и фуражного зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на пленарном заседании сессии крымского парламента 18 мая.

Как отмечено в пояснительной записке к принятому решению, создание "Крымского зернового элеватора" позволит эффективно решить проблему качественного хранения продовольственного и фуражного зерна, сокращения потерь, расширения сферы услуг по приемке, хранению, отпуску зерна. Кроме того, новое предприятие предоставит сельхозтоваропроизводителям Крыма возможность дополнительного выбора контрагента среди частных предприятий аналогичного профиля и предприятий государственной формы собственности. Создание республиканского предприятия будет способствовать добросовестной конкуренции на данном рынке услуг.

По данным Государственной хлебной инспекции в АРК, на территории автономии имеется 23 зерновых склада, из них 18 – сертифицированы и 5 – не сертифицированы из-за отсутствия разрешительных документов (ДП ГАК "Хлеб Украины" "Севастопольский КХП", ОАО "Сакский комбикормовый завод", ООО "Токмак – Хлеб" и ООО "Северо-Крымский КХП" – 2 участка).

ГП "Керченский КХП", филиал ГП "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" "Нижнегорский элеватор" и ДП ГАК "Хлеб Украины" "Западно-Крымский элеватор" являются государственной собственностью, остальные – частными предприятиями.

По состоянию на 14 марта 2011 г., общая элеваторно-складская емкость составляет 1100,4 тыс. тонн, в том числе элеваторная – 795,7 тыс. тонн, складская – 304,7 тыс. тонн. Ёмкость портовых зерновых терминалов составляет 200,0 тыс. тонн, из них 170 тыс. тонн – ЗАО СК "Авлита" (г. Севастополь) и 30 тыс. тонн – ООО "Зерновой терминал "АБС" (г. Керчь).

Однако с учетом планируемого увеличения валовых сборов зерна до 2-2,5 млн. тонн в 2015 году, существующего емкостного хозяйства недостаточно для эффективного качественного хранения, подработки, отгрузки продовольственного и фуражного зерна.

В конечном итоге создание сети элеваторов и зерновых складов республиканской формы собственности будет способствовать реализации в полном объеме программ социально-экономического развития АРК в 2011 году, развитию сельских территорий на период до 2015 года, стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса до 2020 года.

Принятие постановления не требует дополнительных материальных и других затрат.