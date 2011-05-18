Аграрный фонд закупит 18 тыс. т сливочного масла и 6 тыс. т сухого молока
16:58, 18 мая 2011Агро
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Аграрный фонд планирует закупить 18 тыс. тонн сливочного масла и 6 тыс. тонн сухого молока.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что из госбюджета выделено на закупку масла 756 млн. грн. и сухого молока – 210 млн. грн.
С целью привлечения большего количества производителей, Аграрным фондом разделены объемы закупок по лотам. Так, закупка масла сливочного разделена на 90 лотов по 200 тонн, молока сухого – на 30 лотов по 200 тонн.
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