Аграрный фонд закупит 18 тыс. т сливочного масла и 6 тыс. т сухого молока

Аграрный фонд планирует закупить 18 тыс. тонн сливочного масла и 6 тыс. тонн сухого молока.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что из госбюджета выделено на закупку масла 756 млн. грн. и сухого молока – 210 млн. грн.

С целью привлечения большего количества производителей, Аграрным фондом разделены объемы закупок по лотам. Так, закупка масла сливочного разделена на 90 лотов по 200 тонн, молока сухого – на 30 лотов по 200 тонн.