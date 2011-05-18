В Винницкой области продажа сельхозпродуктов на рынках выросла на 12,7%

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-апреле 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 12,7% при снижении цен на рынках на 2,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства сократились на 9,4%, их продажа увеличилась на 16,5%.

Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 4,%, при росте цен на 17,8%.

В январе-апреле 2011 г. по сравнению с январем-апрелем 2010 г. наблюдается рост цен на мучные изделия – на 38,8%, крупы – на 43,2%, овощи – на 14,5% (капуста свежая подорожала на 60,3%), сахар - на 3,7%, картофель – на 46,9%, масло растительное – 50,5%.

Молочные продукты подорожали на 15,4%, а именно – молоко – на 5,7%, масло – на 55,3%, творог – 15,7%, сметана – на 16,2%.

В то же время снизились цены на яйца на 12% и на мясопродукты – на 9,4%, в том числе сало свиное – на 38,9%, а телятина подорожала на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-феврале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 14,8% при снижении цен на рынках на 6,5%.