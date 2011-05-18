В Житомирской области 52 предприятия подали заявки на продажу 19 тыс. т зерна

В Житомирской области для заключения форвардных контрактов с Аграрным фондом подали заявки 52 предприятия на продажу 18,9 тыс. тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в том числе предприятия подали заявки на продажу 14,5 тыс. тонн пшеницы и 4,4 тыс. тонн ржи всего на сумму 31,4 млн. грн.

Напомним, что форвардные закупки зерна в государственный интервенционный фонд осуществляются для обеспечения Аграрным фондом сельхозпредприятий финансовыми ресурсами на проведение весенне-полевых работ.