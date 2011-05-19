Минагропрод инициирует отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя.

Как передает корреспондент УНИТАН, об этом сказал сегодня первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ на пресс-конференции в Киева.

«Министерство внесло предложение об отмене квот на пшеницу и ячмень», - сказал он, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.