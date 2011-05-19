Урожай зерна в Украине в текущем году будет значительно выше 45 млн. тонн - Минагропрод

Урожай зерна в Украине в текущем году будет значительно выше 45 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

По его словам, регионы на сегодня прогнозируют урожай зерна на уровне 45 млн. тонн. «Я думаю, урожай будет значительно выше, чем запланировали регионы в своем хлебофуражном балансе», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Он отметил, что более точный прогноз урожая будет известен после детального изучения состояния посевов озимых и яровых зерновых культур.

При этом Н.БЕЗУГЛЫЙ сообщил, что на сегодня, согласно данным Гидрометцентра, Украина имеет удовлетворительную ситуацию с накоплением влаги как в пахотном слое, так и в метровом слое почвы, что дает возможность говорить о получении хорошего урожая.

Как сообщал УНИАН, в марте Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало урожай зерна в текущем году на уровне 42 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки. По сравнению с 2009 годом производство зерна уменьшилось на 14,8%.