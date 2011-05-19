Аграрии привлекли 4,4 млрд. грн. кредитов, что в три раза больше, чем годом ранее

Сельхозтоваропроизводители Украины на сегодня привлекли кредиты на сумму 4,4 млрд. грн., что почти в три раза больше, чем на аналогичную дату 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил определенные проблемы с компенсацией процентных ставок по привлеченным кредитам, предусмотренной программой госбюджета. «Мы имеем определенные проблемы с компенсацией кредитов потому, что в государственном бюджете запланировано всего 531 млн. грн. для компенсации кредитов, а для того, чтобы провести компенсацию для всех товаропроизводителей, эта сумма должна быть в 4 раза выше. Поэтому мы провели некоторые изменения в роспись госбюджета министерства на следующий год и планируем по другой статье бюджета добавить 500 млн. грн. на компенсацию кредитов», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

При этом он подчеркнул, что сегодня сельхозтоваропроизводители имеют больше собственных ресурсов. Аграрии уже использовали 27,5 млрд. грн.