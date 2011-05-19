На Черниговщине подорожали овощи, фрукты и крупы

На Черниговщине в январе-апреле больше всего подорожали овощи, фрукты и крупы, подешевели – животные жиры, яйца, молоко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики Черниговской области, с начала года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в общем на 5,7%.

Больше всего (на 40,8% и 20%) подорожали овощи и продукты переработки зерновых. На 14,2% выросли в цене фрукты, на 10% – сахар, на 4,3–6,8% – масло, рис, рыба и продукты из рыбы, маргарин, хлеб. В то же время, подешевели животные жиры (на 11,5%), яйца (на 8,4%), молоко (на 6,1%), сыры (на 3,2%), мясо и мясопродукты (на 0,8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 3%, в т.ч. алкогольные напитки – на 4,4%, табачные изделия – на 1,6%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом повысились на 7,8%, (в т.ч. электроэнергия стала дороже на 22,9%, горячая вода и отопление - на 18,2%, канализация – на 12,8%, водоснабжение – на 8,8%, квартирная плата – на 4,9%).

Рост цен в сфере охраны здоровья на 1,7% обусловлен подорожанием услуг санаторно-курортных учреждений (на 4,8%), амбулаторных услуг (на 1,3%), фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования (на 0,6%).

Цены на транспорт в целом повысились на 13,5%, в т.ч. топливо и масла выросли в цене на 29,1%, услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 12,4%. Связь стала более дешевой на 1,3%. На 2%–2,5% снизились цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации, обуви.

В целом, индекс потребительских цен (инфляции) в январе–апреле 2011 года в Черниговской области составлял 105% (в январе–апреле 2010 года – 103,3%).