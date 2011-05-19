«Наминайко» меняет внешний вид

Один из крупнейших поставщиков продукции для точек горячей выпечки в Украине ТМ «Наминайко» начал рестайлинг сети франчайзинговых точек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Концерн Хлибпром».

«Мы провели рестайлинг торговой марки, где доминирующим элементом стало изображение нашего продукта, – рассказал руководитель управления маркетинга ПАО «Концерн Хлибпром» Андрей РАПЫНА, – ведь одним из ключевых факторов успеха в этом бизнесе является именно продукт, его вид и вкус. Вкусный продукт вместе с аппетитным изображением должен подтверждать основной лозунг бренда «Наминайте с удовольствием!». Поэтому такое большое внимание уделяется качеству материалов, которыми оформляются точки продаж. Делая простые вещи, но качественно, мы достигнем хорошего результата».

Проект сопровождается активизацией открытия франчайзинговых точек сети, работами над поднятием стандартов выпекания и внедрением маркетинговой программы поддержки бизнеса партнеров-франчайзи.

Справка УНИАН. Торговая марка «Наминайко» принадлежит ПАО «Концерн Хлибпром». Сеть точек выпекания «Наминайко» насчитывает на сегодняшний день 723 точки в 21 областях Украины, с которых 186 шт. – франчайзинговые. Доля компании на рынке полуфабрикатов для поставки в точки выпекания составляет по оценкам компании 12%.