ВР ввела вывозную пошлину до конца года на зерновые культуры от 9 до 14%

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 396 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК, данным законом вводится вывозная пошлина до конца года на зерновые культуры от 9 до 14%. Он добавил, что закон вступает в действие “с первого числа следующего месяца”. По его словам, “правительство за это время должно отменить те квоты, которые сегодня действуют, потому что не могут действовать одновременно и вывозная пошлина и квоты”.

В.ХОМУТЫННИК сообщил, что данным законом не повышается, как предлагало правительство, рентная ставка на нефть и газовый конденсат, а также не вводится законом “плата за недра по тем же нормам”.

Он напомнил, что с 1 января 2011 года были повышены ставки на 40%. По словам депутата, учитывая нынешнюю ситуацию на этом рынке, такое повышение рентных ставок нецелесообразно.

В.ХОМУТЫННИК также отметил, что комитет предложил не повышать “надбавку к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию”. Он напомнил, что правительство предлагало повысить ее с 3 до 4%.

Также данным законом предложено изъять из Налогового кодекса норму об освобождении от налогообложения операции по предоставлению услуг иностранным и отечественным суднам, которые осуществляют международные перевозки пассажиров, их багажа и грузов, и оплачиваются ими в соответствии с законодательством Украины портовыми сборами.