Аграрии засеяли яровыми 7,3 млн. га - 96% от плана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ на пресс-конференции в Киеве.

«В целом весенне-полевые работы выполнены на 96%, и из 7,6 млн. га посеяно 7,3 млн. га», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Он отметил, что в текущем году отмечается существенное изменение структуры посевных площадей. В этом году увеличены посевы кукурузы на зерно более чем на 400 тыс. га, и площадь посева кукурузы впервые за годы независимости Украины превысит 3 млн. га.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что на сегодня уже посеяно 3,2 млн. га кукурузы на зерно.

Также в текущем году увеличены посевы сахарной свеклы на 64 тыс. га, «что является абсолютно достаточным, чтобы обеспечить работу сахарных завод и произвести до 2 млн. тонн сахара», - отметил первый замминистра.

Также, по словам Н.БЕЗУГЛОГО, в текущем сезоне увеличены посевы крупяных культур: проса, гречки и овса.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что Министерство, по рекомендации научных учреждений, взяло курс на изменение структуры и площади посевов масличных культур – рапса, сои и подсолнечника, и на интенсификацию их производства – обеспечение тех же объемов производства путем повышения урожайности и приведения площадей посевов под масличными к научно-обоснованным уровням.

«Мы предложили аграриям почти до 1 млн. га уменьшить объемы посева подсолнечника, но провести меры, которые увеличат урожайность, и мы будем иметь тот же вал подсолнечника, что был в прошлом году», - сказал первый замминистра.

Кроме того, планируется более чем на 100 тыс. га увеличить площадь посева сои. Площади озимого и ярового рапса сохраняются на уровне прошлого года. «Мы можем констатировать, что все запланированные министерством меры по посевной кампании с нашей точки зрения подходят к логическому завершению и выполнены», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ,

Как сообщал УНИАН, в текущем году посевные площади составляют 26,7 млн. га, из них 15,6 млн. га – зерновой клин (8 млн. га – озимые, 7,6 млн. га – яровые зерновые культуры).