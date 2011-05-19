Минагропрод - за сохранение режима экспорта подсолнечника с ежегодным снижением пошлины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за сохранение действующего режима экспорта подсолнечника, предусматривающего ежегодное снижение вывозной пошлины на семена на 1% - до 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ на пресс-конференции в Киеве.

«Снижение ежегодной пошлины до 10% является абсолютно приемлемым, и мы пока придерживаемся этих позиций», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. По его мнению, делать экспорт семян подсолнечника абсолютно беспошлинным сегодня преждевременно. Кроме того, замминистра отметил, что необходимо, чтобы украинские предприятия масложировой промышленности имели пусть небольшие, но преференции перед производителями развитых стран.

Напомним, Европейский Союз в рамках переговоров по созданию зоны свободной торговли настаивает на отмене Украиной экспортных пошлин на семена подсолнечника.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины от 10.09.99 № 1033-XIV "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", начиная с 1 января 2007 года ставка вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника ежегодно уменьшается на 1 процентный пункт до значения 10%. С 1 января 2011 ставка вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника составляет 11% таможенной стоимости.