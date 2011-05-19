Министр аграрной политики Украины Присяжнюк посетит Беларусь

Республику Беларусь посетит министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Минске пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что в ходе визита будут проведены консультации по развитию производства сельскохозяйственного машиностроения в Украине для украинского АПК. По его словам, речь идет о кооперации и других формах объединения в этой отрасли.

«В частности, речь шла о том, что Беларусь производит сельскохозяйственную технику, которая применяется в Украине. У нас есть соглашение об организации лизинга, и премьер-министр Украины поручил ускорить введение в действие этого соглашения», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.