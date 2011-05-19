Парламент принял за основу проект закона “О Государственном земельном кадастре”

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О Государственном земельном кадастре”. За данное решение проголосовали 267 из 373 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом установлено, что Государственный земельный кадастр - информационная система сведений о земельных участках, расположенных в пределах границ Украины, их целевом назначении, видах функционального использования, ограничениях в использовании земельных участков, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

В законопроекте отмечается, что Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при: владении, пользовании, распоряжении земельными участками, регулировании земельных отношений, управлении земельными ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществлении землеустройства; проведении оценки земли; осуществлении контроля над использованием и охраной земель; формировании и ведении градостроительного кадастра населенных пунктов и других кадастров.

В законопроекте предусмотрены общие принципы ведения Государственного земельного кадастра.

В законопроекте отмечается, что держателем Государственного земельного кадастра является центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов. Также определено, что объектами Государственного земельного кадастра являются: государственная граница Украины; территория административно-территориальных единиц; ограничение в использовании земель; земельный участок.

В законопроекте определено, какие сведения о земельных участках включаются в Государственный земельный кадастр.

В законопроекте отмечается, что сведения Государственного земельного кадастра об объектах Государственного земельного кадастра признаются государством с момента их внесения в Государственный земельный кадастр, за исключением ограничений в использовании земель, непосредственно установленных законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами.