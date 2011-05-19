Закон о Госземкадастре описывает порядок его ведения, а не процесс создания – юрист

Законопроект “О Государственном земельном кадастре”, принятый сегодня в первом чтении, описывает порядок его ведения, а не процесс создания.

Об этом УНИАН сообщил управляющий партнер адвокатского объединения Arzinger Тимур БОНДАРЕВ.

По его словам, проект предусматривает, что земельный участок будет выступать объектом гражданских прав исключительно с момента государственной регистрации права собственности на него в Минюсте. В свою очередь, государственная регистрация права собственности на земельный участок будет проводиться после его формирования и регистрации в Государственном земельном кадастре. Регистрация земельных участков в Государственном земельном кадастре будет осуществляться путем открытия Поземельной книги.

Также в законопроекте предусмотрено, что с 2013 г. право собственности на земельные участки будет подтверждаться только извлечением из Государственного земельного кадастра, а сведения из кадастра будут отображаться в сети Интернет. В сведения о земельном участке в земельном кадастре будет также включаться информация о собственниках (пользователях) и о зарегистрированных вещных правах на недвижимость.

«По сути, проект закона о Государственном земельном кадастре описывает порядок ведения земельного кадастра, а не процесс его создания. Соответственно, некоторое время он не будет функционировать в полном объёме, подобную ситуацию мы наблюдали, когда несколько лет существовал закон о государственной регистрации прав на недвижимость - без фактической регистрации и реестра. Основной проблемой, с которой существует риск столкнуться при формировании земельного кадастра - это вопрос достоверности и полноты имеющейся на сегодняшний день информации об уже существующих земельных участках», - считает юрист.

Закон о Государственном земельном кадастре - один из двух законов, с принятием которых связывается снятие моратория на продажу сельхозземель в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О Государственном земельном кадастре”.

Законопроектом установлено, что Государственный земельный кадастр - информационная система сведений о земельных участках, расположенных в пределах границ Украины, их целевом назначении, видах функционального использования, ограничениях в использовании земельных участков, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

В законопроекте отмечается, что Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при: владении, пользовании, распоряжении земельными участками, регулировании земельных отношений, управлении земельными ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществлении землеустройства; проведении оценки земли; осуществлении контроля над использованием и охраной земель; формировании и ведении градостроительного кадастра населенных пунктов и других кадастров.

В законопроекте предусмотрены общие принципы ведения Государственного земельного кадастра.

В законопроекте отмечается, что держателем Государственного земельного кадастра является центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов. Также определено, что объектами Государственного земельного кадастра являются: государственная граница Украины; территория административно-территориальных единиц; ограничение в использовании земель; земельный участок.

В законопроекте определено, какие сведения о земельных участках включаются в Государственный земельный кадастр.

В законопроекте отмечается, что сведения Государственного земельного кадастра об объектах Государственного земельного кадастра признаются государством с момента их внесения в Государственный земельный кадастр, за исключением ограничений в использовании земель, непосредственно установленных законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами.